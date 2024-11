Mallukas Tanel Padariga kohtusse minekust: sellisel inimesel peabki olema nats kehva endaga elada

Novembri algul selgus, et Harju maakohus võttis menetlusse laulja Tanel Padari Malluka-vastase hagi. Kuigi Mallukas (Mallu Mariann Treimann) on sest saadik oma teravate sõnavõttudega pigem tagasihoidlik olnud, siis nüüd sõnas skandaalne sisulooja oma blogis, et ootab kohtuasja menetlemist mõnuga.