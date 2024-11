Taavi Rõivas esietendunud Reformierakonna lavastusest: oli väga palju äratundmisrõõmu, loomulikult oli vinti ka korralikult üle keeratud

Taavi Rõivasel oli lavastust vaadates väga lõbus. „Oli väga palju äratundmisrõõmu, loomulikult oli vinti ikkagi ka korralikult üle keeratud. Kohati tundus mõni koht lihtsustatud, aga tegelikult, mida sügavamale vaatasid, siis neid kihte oli päris palju ja mida lähemal keegi need viimased 30 aastat poliitikale on olnud, seda rohkem kihte oli seal võimalik tuvastada ja tajuda. Need, kes on seal poliitika sees olnud, nendel oli ikkagi väga palju äratundmisrõõmu,“ kirjeldas endine poliitik.

Rõivas oli valmis selleks, et kui tehakse poliitilist etendust, siis sealt suurt kiitmist oodata ei saa. „Olime valmis selleks, et me kõik saame seal puid alla ja eks me saime ka,“ viitas ta enda endistele kolleegidele. „Me olime kõik seal parodeeritud tegelased, mitte mingid heroilised kangelased, aga see käib asja juurde. Kui teha selline suur etendus ja kujutada võimul olevat erakonda programmilise, idealistliku seltskonnana, kus kõik on kangelased, siis see võibolla oleks omane mõnele teisele riigikorrale. Meile kõigile meeldib elada riigis, kus võib poliitikute ja riigijuhtide üle nalja teha. See on suur väärtus ja see on osa nendest vabadustest, mille üle Reformierakond 30 aastat võidelnud on,“ lisas ta.

Siiski tõdes Rõivas, et mõnes kohas oli etendus liiga terav. „Kui parodeeritakse sinu sõpru ja pikaajalisi kaaslasi, siis on see eriliselt lõbus ja kui mõni pannakse ka lollimasse olukorda, siis on natuke [tunne], et ai, kas nüüd tehti liiga...“

Rõivas lausus, et natuke häiris teda ka see narratiiv, kus toodi välja, et Reformierakond ei mõtle a la vanatädile Tõrvast. Endine peaminister märkis aga, et tema on Tõrvas palju käinud ja tegelikult on ka sealne elukvaliteet viimaste aastatega tõusnud. Rõivas lisas, et siiski peaks tipp-poliitik mõistma ka huumorit ning mitte kõike liiga tõsiselt võtma.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada