Taavi Libe sai telesaadet filmides jahmatava vaatepildi osaks: see, mis sealt uksest mulle vastu vaatas, šokeeris mind väga

Libe rääkis veebisaates, et talle helistas üks härra, kellel oli mure kõnekaardiga. Kuigi Libe täpselt aru ei saanud, milles mure oli, siis mõistis telenägu, et tasub siiski kohale sõita. „Leidsin selle maja üles, juhatati mind ukseni ja see, mis sealt uksest mulle vastu vaatas, see šokeeris mind väga!“ tunnistas Libe, kelle võttis vastu Adolf Hitleri välimusega meesterahvas.

„Loomulikult tegemist ei ole Hitleriga, vaid Härold Karuga, kes on väga kuulus tegelane tänu oma väljanägemisega. Paar aastat tagasi käis mitmes erinevas toimetuses võidujooks, kes saab Härold Karuga teha persooniloo, sest ta oli käinud kuskil rongkäigul Tartus, kust temast tehti pilt, mis sattus Kremli trollide kätte. Venemaal tehti propagandat, et issand jumal, mis Eestis toimub, see on täielik fašistide riik! Hitler käib tõrvikuga rongkäigul ringi!“

„Ma tean, et mitu ajakirjanikku üritas teda kätte saada, teiste seas ka mina. Sain ta numbri ja ühel hetkel kätte ka ning siis tekkis mul tunne, nagu ma oleks väike poisike, kes on sattunud guru juurde! Põhjus oli väga lihtne. Nimelt ütles Härold: „See lugu kindla peale tuleb, aga oota, praegu ei ole õige hetk. See õige hetk saabub.“

„Kui inimene ütleb ära loost, siis mis ma teha saan, ta ütles ära kõigile. Aga saabuski see hetk! Härold võttis minuga ühendust ja sai tehtud lugu nii Elisa kõnekaardist kui ka temast Härold Karust ja tema sarnasusest Adolf Hitleriga,“ meenutas Libe.

