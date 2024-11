Mart Juur sõnas raadiosaates, et nalja võiks alati rohkem olla. Seega toetaks ta ka igati ideed, et „Pehmed ja karvased“ taaskord tele-eetris jookseks.

„Mina väga toetaksin seda, kui leiduksid stsenaristid, näitlejad, lavastajad, produtsendid ja kanal, kes selle kõik ette võtaks. „Pehmed ja karvased“ oli väga armas ja tore sari. Oli tõesti pehme, tõesti karvane, aga seal võeti nädal kuidagi kokku. Väga hästi tehtud sari,“ nentis ta. „Ma tean, et aeg-ajalt on käidud rääkimas, et tehakse edasi, aga soovin südamest edu kõigile, kes sellega tegelevad.“