Mart Normeti abikaasa Britt mehe „Öökülalise“ saate tegemisest: eks ma jälgin küll, kelle juures ta käib

Hommikuprogrammi saatejuhid Rauno Märks ja Maris Kõrvits tervitasid rahvusvahelise televisioonipäeva raames Normeteid täna raadioeetris. Mart Normet juhib telesaadet „Öökülaline“ ja oli Retro FMi stuudiosse tulnud koos abikaasa Britt Normetiga. Mart on „Öökülalise“ saadet teinud paar aastat ja selle jooksul on purki saanud umbkaudu 24 episoodi. Viimased neist jõuavad Kanal 2 ekraanile detsembri lõpuks.

Maris soovis teada, kas külalised, kelle poole Mart pöördub, on alati nõus osalema või peab neid veenma. „See on tõesti väga erinev,“ tõdes saatejuht esmalt. Ta tõi välja, et lihtsam on inimesi kutsuda näiteks välkintervjuule, kuna saate jaoks on Mardil vaja külalisega koos veeta päris palju aega.