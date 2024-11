FOTOD | Action vanalinnas! Tallinna tänavatest sai Hispaania märulidraama võtteplats

Pealinnas võetakse linti film, mis on oma olemuselt Hispaania märulidraama, mille keskmes on eri riikides resideeruvad suursaadikud, kes jäljetult kaovad. Saadikute jälgi saadetakse otsima hispaania eriagendid ning seeläbi satuvad nad ka Tallinnasse, kirjutas Delfi esmaspäeval. Film kannab nime „Zeta“ ja selle režissöör on Dani de la Torre. Filmi peaosas astub üles Mario Casa ning filmis löövad kaasa ka Mariela Garriga, Nora Navas ja Luis Zahera.