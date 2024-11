FOTOD | Vennad Eskod esitlesid PÖFFil debüütfilmi „Mind on kaks“, milles lõid kaasa ka nublu ja Piusid

Koomiline noortefilm räägib kaksikutest filmitegijatest, kes asuvad tegema maailma parimat filmi kaksikutest. See pöörane komöödia on segu päris elust inspireeritud mälestustest ning filmilikust maailmapildist. „Filmi käivitavaks jõuks on see, kui iseseisvat elu alustavate kokku kasvanud vendade teele tuleb tüdruk ning hakkab selguma kaksikute erinevus,“ kommenteerisid filmi autorid Raul ja Romet Esko.