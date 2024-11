JES kirjastuses äsja välja antud „Mina, Silvia“ on raamat, milles tšellist Silvia Ilves räägib esmakordselt oma elust vahetu avameelsusega ja ausalt. JES kirjastuse tegevjuht Jesper Parve lubas, et tegemist on selle aasta ühe julgema ja ausama raamatuga.