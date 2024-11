„Väga palju korraldatakse reliisipidusid ja need ikka on baarides ja klubides, aga me mõtlesime mu mänedžeriga, et tahame seda ägedalt teha. Kuna olen pikalt üritanud perega maja ka müüa, siis otsustasime seda maja ära kasutada ja teen oma kodus esitluspeo. See on teistmoodi äge, sest kui paljud lasevad sind enda koduuksest sisse nii?“ avas räppar esitluspeo tagamaid raadios Sky Plus.