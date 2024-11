Juuratudeng on kohtus lohakas? Hunt annab kuulsuste vastu hagid sisse, aga riigilõiv jääb tasumata või dokument allkirjastamata

Varem seltskonnatähe ja skandaalitarina meediaveergudel figureerinud Brigitte Susanne Hunt on alates 2023. aasta sügisest võtnud meediamaastikul uue suuna. Hunt võttis taas ette ülikoolitee ja asus Tallinna ülikooli õppima juurat. Pärast seda on ta tegelenud peamiselt juriidiliste ettevõtmistega, näiteks veab koos Robert Sarvega õigusteemalist taskuhäälingut „Päriselt“, kus erinevaid õigusteemasid lahkab. Samuti on ta asunud tööle advokaadibüroosse Emerald Legal.

Kroonika veergudel on ta viimasel ajal figureerinud näiteks Andrei Zevakini vastu esitatud hagiga. Novembri algul kirjutasime, et Zevakin sai hagi seetõttu, et nimetas Hunti PVH-ks ehk p***evahehigiks. Hundi jaoks oli väljaöeldu vulgaarne, väärikust alandav ja põhjendamatu ning seetõttu otsustas ta 7. novembril hagi sisse anda. Hundi ja Zevakini kohtutülist kirjutasid mitmed Eesti uudisteportaalid. Päev hiljem kommenteeris Zevakin hagi Kroonikale ja oli tekkinud saginast üllatunud - temale tuli info, et Hunt on kohtusse pöördunud juba mõni aeg tagasi. „Mul oli Brigitte Susanne Hundi poolt hagi juba 14. augustil. Ma olen kolm kuud oodanud vastust kohtult. Kust see teema alles nüüd tuli?“ oli Zevakin segaduses.