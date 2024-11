DELFI 25 | Sajandi prohmakas: „Hüvasti, Artemon!“ Kuidas Kroonika elusamast elusama näitleja surnuks kuulutas

Ühel sulnil laupäeva hilisõhtul kaks aastat tagasi veebruaris istus kogu eesti rahvas teleri ees, et saada teada, kes esindab Eestit Eurovisionil – Eesti Laulu finaalvõistlus võttis aina pingelisemaid tuure. Selliste kogu rahvast ühendavate saadete puhul skrollin alati Facebooki lehekülgi, et saada aru rahva meelsusest – kellele hoitakse pöialt ja kuidas staarid ise oma toetajaid sotsiaalmeedias hääletama utsitavad. Kell võis olla 22 paiku, kui mu Facebooki ekraanile tekkis kunagise hea kolleegi Rain Tolgi postitus, mis sisaldas vaid kaht sõna: „Hüvasti, Karla!“ Juures juhuslikult tabatud udune pilt lokilise kahupeaga mehest.

Mu ajakirjanikuinstinkt hakkas sekundiga tööle: keegi noor hing on surnud, ja kui Rain Tolk juba avalikult mälestab, peab tegu olema tuntud tegijaga. Pildistasin postitusest screenshot’i ja saatsin Kroonika toimetuse Messengeri listi, kus käib pea ööpäevaringne keskustelu erinevatel pakilistel tööteemadel. Küsisin, kas keegi teab, kes on pildil – suure tõenäosusega on see meie hulgast ebaõiglaselt vara lahkunud tuntud mees. Pakkusin mõned minutid hiljem ka võimaliku lahkunu nime, viies oma peas kokku sasipeaga mehe ja Karla nime: kas ei või see olla armastatud näitleja Karol Kuntseli hüüdnimi? Kolleegid arutlesid listis elavalt pildi üle ja püüdsime leida vastust, kas võis olla tegu mõne tuntud inimesega. Samal ajal juhtus midagi, mille tahaksime oma mälust kustutada ja mida poleks meist keegi osanud ette kujutada isegi halvimas unenäos. Mu telefoniekraanile ilmus Delfi push ehk uudiseteavitus, mis lõi rusikaga näkku: „Hüvasti, Artemon! Suri tuntud näitleja Karol Kuntsel.“ Kas tõesti vastaski mu täiesti laest võetud oletus tõele? Kas päevatoimetaja sai tõepoolest mõne minuti jooksul sellele kinnituse? Kas Karol Kuntsel ongi surnud?! Uskumatu lugu!