VIDEO | Elulooraamatu oma sündinud ja sündimata lastele pühendanud Silvia Ilves: üks poegadest ütles, et sellest tuleb hittraamat

Pärast ta elulooraamatu „Mina, Silvia“ esitluse lõppu, mis päädis väikese kontserdiga, andis Silvia Ilves Kroonikale videointervjuu, kus tõdes, et poetas oma tähtsal päeval väikese pisara, sest tema poja tšello sai kannatada. „Tunnistan, et kui tund aega enne seda üritust avas mu poiss tšellokasti ja sealt vaatas vastu puruks kukutud tšello, siis see võttis mul pisara silma,“ ütles Silvia ja lisas, et selle pahanduse võis põhjustada lörtsine ilm.