Inglismaal tuuritav NOËP otsustas Tartu suursaadikuks hakata: nad peavad tõsiselt hotellide ruumipuuduse pärast muret tundma

Viies Ühendkuningriigi linnas ning pärast seda edasi Saksamaale sõitvat NOËPi ehk Andres Kõpperit ühendab Tartuga eelkõige Euroopa kultuuripealinn ja tema Tartu 2024 saadiku staatus. Samuti on tema sulest kirjutatud just kultuuripealinna tunnuslugu „Young Blood City“. „Kui ma lavalt hõikan, et tegu Euroopa kultuuripealinna Tartu ametliku hümniga, siis ma tunnen, et mudin suunda küll või lausa influentsin nagu homset poleks,“ ütles värskelt Londonis täismaja ees esinenud mees.

Kusjuures huvi loo vastu on niivõrd suur, et pisut naljatleva Kõpperi sõnul tuleb Tartul hotellikohtade täitumist väikese ärevusega jälgida, sest varsti võib ruumipuudus ees oodata. „Hordid, mis Ühendkuningriigist Tartusse pileteid otsima hakkavad on lõputud,“ pole Kõpper suurustamisega kitsi.

Muide parasjagu tuuril olev NOËP viibib küll lähiajal välismaal ning saab Eestisse vaid turiste meelitada, kuid tema loomingut kuuleb õige pea ka Tartus ja hoopis eesti keeles. Kui varem pole tema lugusid eesti keeles väga kaverdatud, siis käesoleva ideega otsustas Kõpper rõõmuga kaasa minna.

„Young Blood City“ eestikeelsele versioonile „Tartu“ kirjutas sõnad Aapo Ilves ning seda esitab ansambel Curly Strings. Bändi solisti Eeva Talsi sõnul on Curly Strings ja NOËP küll olemuslikult väga erinevad artistid, kuid viimasele omast stiili otsustati siiski säilitada ning nii kõlab Curly Strings täiesti uues võtmes. „Me esitame seda küll endale omaste instrumentidega, kuid uue stiili viljelemine vajas päris palju harjumist ja nokitsemist,“ ütles Talsi.

Kõpperil endal pole aga kahtlustki, et eestikeelne versioon töötab ning võib hoopis suurema edu tuua. „Ajalugu näitab, et eestikeelsetel kaveritel on komme populaarseks osutada, seega äkki annab tõlge loole hoopis tuult tiibadesse,“ arvas ta.