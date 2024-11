KUULA | „Naeru Akadeemia“ toob teatrisse Jaapani huumori

Kui kodumaine teater viia kokku Jaapani huumori ja minimalismiga, on tulemus visuaalselt lihtne, kuid sügavalt sisukas. See pole ainult meelelahutus, vaid mõtisklus võimu ja vaimu igavesest võitlusest.

Inspireerituna näidendi pealkirjast „Naeru Akadeemia“ loodi uus teater – Akadeemiline Teater. See nimi ei ole juhuslik, vaid kannab endas mõtet teatrist, mis on kunstilise väärtuse ja pühendumusega oma sõnade ja tegude taga. „Me oleme oma elukutse teenistuses nagu Jaapani samuraid,“ räägib Viiding meie podcastis.

„Naeru Akadeemia“ on kaasaegse Jaapani näitekirjaniku Kōki Mitani näidend, mille on eesti keelde tõlkinud Margit Juurikas. Laval mängivad Ivo Uukkivi ja Martin Kõiv. Loo keskmes on tsensori ja näitekirjaniku kohtumine 1940. aasta Jaapanis, mis võib ajalooliselt ja ka geograafiliselt olla meist kaugel, kuid oma universaalsete teemadega on üllatavalt tänapäevane. „See on lugu, kus isegi kõige vastandlikumad tegelased teineteist täiendavad,“ ütleb Viiding.