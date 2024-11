KLÕPSUD | „See on nii kummaline.“ Kim Kardashian poseeris intiimsetel fotodel Tesla robotiga ja pani netirahva kohkuma

Paar päeva tagasi postitas Kim Kardashian sotsiaalmeediasse kummalised fotod. Ta poseerib piltidel Tesla Model S auto ees. Fotodel püüab aga tähelepanu üks teine detail - Kimi piltidel figureerib ka Tesla robot.

Kim avaldas nii mitmegi pildi, kus poseerib koos robotiga autos. Ühel pildil hoiab ta lausa roboti käest kinni, teisel istub ta süles. Väidetavalt on roboti väärtus ligi 28 000 eurot, vahendab Daily Mail.

Eriti kummaliseks teeb pildid see, et Kim näeb välja, nagu kannataks ta vaid intiimpesu. Tal on jalas nahavärvi sukkpüksid, kõrged kontsad ja lohvakalt suur talvejope. Jope all tal muid riideid ei paista olevat. Oma pildiseerija juurde Kim midagi ei kirjutanud, vaid lisas sinna ainult tulnuka emotikoni.

Kimi mitmest pildist koosnev pildiseeria pälvis netirahvalt palju tähelepanu. Enamus kommenteerijatest üritas aru saada, mis tõsielustaar oma piltidega taotleb. Teised aga arvasid, et roboti taoline seksualiseerimine on häiriv.

„See on nii kummaline,“ kirjutas üks kommenteerija Kimi fotode alla. „Kim, sa ei saa normaliseerida sellist imelikku käitumist. Me ei taha seda,“ ütles teine. „Miks ta näeb välja, nagu tal lähevad asjad selle robotiga intiimseks?“ uuris kolmas. „Nende piltide juures on midagi väga ebamugavat,“ oli ka järgmine arvamuse avaldaja fotodest kohkunud. „Kim, see on veidi hirmus,“ tõdes veel üks.

Leidus ka kommenteerijaid, kes viskasid roboti ja Kimi seksikate piltide üle nalja ja viitasid, et Tesla robot on Kimi uus väljavalitu. „Viimaks on tal mees, keda ta saab kontrollida,“ leidsid kommenteerijad. Teisalt arutati ka selle üle, kas roboti saamine on märk sellest, et Kim hääletas novembrikuu alguses toimunud presidendivalimistel Donald Trumpi poolt, kuna Elon Musk on tema suur toetaja ning head sõbrad.

