VIDEO | Reigo Tamm näosaate finalisti kohale ei pretendeerinud. „See võis olla ükskõik kes, sest kamp on väga tugev“

Eile õhtul jõudis eetrisse saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ finaalieelne osa, kus selgusid neli finalisti. Üks finalist on Reigo Tamm, kes kehastas täna õhtul Hispaania ooperilauljat Montserrat Caballét. Ta tõdeb, et poleks arvanud, et saab end näosaate finalistiks nimetada. „Ma tahan südamest tänada kõiki kaheksat osalejat. See oli nii lahe reis!“ õhkab Tamm, kellel jäävad näosaatest meelde vaid head mälestused.