VIDEO | Finalist Birgit Sarrap jääb oma pööraseid etteasteid igatsema. „Seal sain kõige rohkem hullu panna!“

Kõigi saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ osade peale kokku 306 punkti kogunud Birgit andis Kroonikale intervjuu – endal teiselt inimeselt õnnitlusest huulepulgajälg põsel –, kus ta tänas eeskätt kogu saatetiimi. „Meie artistidena oleme nagu väike kübekene kogu selles sõus. Meid ju aidatakse, koolitatakse, grimeeritakse ja riietatakse. Kahju, et selles saates punkte pannakse ja see on võistlus, aga saan aru, et inimesed muidu ei viitsiks seda saadet vaadata, kui võistlusmomenti ei oleks,“ õhkab Birgit.

Kaheksa saate jooksul on Birgit laval ringi hüpanud nii Trad.Attacki! Sandrana, Queeni ninamehe Freddie Mercuryna kui ka Hollandi eurolauliku Joost Kleinina. Küsimusele, millist enda etteastet hakkab ta kõige rohkem taga igatsema, vastab Birgit: „Seda viimast esitust ma ikkagi rohkem teha ei taha! Ka Koit, arvan, ei taha seda teha. Ma hea meelega Koiduga koos laulaksin, aga siis pigem niimoodi, et oleme meie ise. Emotsioone peita on teatud mõttes keerulisem kui see, et neid endast välja lasta. Ja selles saates ma pigem ootasin neid etteasteid, kus saaksin endast midagi välja lasta,“ räägib Birgit, kelle lemmikuteks jäävad ülevalpool mainitud kolm artisti. „Seal sain kõige rohkem hullu panna!“