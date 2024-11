Mikko Koivu tülidest eestlannast eksnaise Helenaga: tunnen, et ta püüab meie elu kontrollida

Kunagine jäähokitäht Mikko Koivu andis Soome väljaandele pika ja avameelse intervjuu, kus räägib enda ja Helena lahutusest ja sellega kaasnenud meediakärast lähemalt. „Arvasin, et kui lasen sel olla, siis Helena lõpetab, jätkab oma elu ja uued lood jõuavad meediasse,“ rääkis seni teema osas vaikinud Mikko, kes tunneb nüüd, et Helena on asjad liiga kaugele viinud ja soovib oma poolt vaidlustele punkti panna. „Me tunneme, et Helena püüab meie elu kontrollida. See kaos puudutab nii meid kui lapsi,“ tõdeb Mikko, kes andis intervjuu koos ameeriklannast värske abikaasa Nataliega.

Intervjuust tuleb välja, et Mikko on kulutanud Helena vaidlustele miljoneid eurosid. Samuti on ta teinud oma eestlannast eksabikaasale mitmeid kokkuleppepakkumisi, et nende vara jagada. Helena pole pakkumisi vastu võtnud, kuna väidab näiteks, et Mikko on raha kättesaamiseks määranud liiga konkreetsed tingimused.