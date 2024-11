VIDEO | Näosaates kaks korda võitnud ja edetabelis esimeseks kerkinud Jüri Pootsmann suure finaali eel: tahaksin täiega rokkida!

Enne kui Jüri Pootsmann hakkas saates „Su nägu kõlab tuttavalt“ igal pühapäeval oma säravate etteastetega Eesti rahvast hullutama, oli ta varem enne saatesse minekut avaldanud, et on alati näosaates osalemisest unistanud. Pootsmann on olnud suur näosaate fänn ja ootas pikisilmi seda suurt väljakutset.