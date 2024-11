„Ma vastan nii, nagu mul leping lubab.“ Küsimus näosaate kohta pani Oskar Seemani salapäratsema

Seejärel viisid saatejuhid jutu lototronile, kes osalistele uue nädala kehastuse välja loosib. Nad soovisid teada, kuidas osaliste numbrid saates välja kujunevad - kas seal on osalisel sõnaõigust ehk kas artist loositakse välja mingisugusest eelvalikust või ei ole selline asi võimalik? „Ma vastan nii, nagu mul leping lubab. See on kõik üks vahva telemaagia. Ei ole nii, et artist valib ise, mida ta teeb ja ei ole ka nii, et me midagi täpselt ei tea, mis tuleb. Sellele saatele on eelnenud päris palju tööd, koosolekuid, kokkusaamisi, lauluproove. Eks kuskil istuvad mingisugused mikrofonid, pilgud ja kõrvad, kes ühel hetkel oma tahtmist ilmutavad,“ andis Oskar salapärase vastuse.