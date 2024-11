VIDEO | Sämi uus album maksis üle 20 000 euro. Räppar: õnneks ma ei ole kõige suurem kulutaja

Säm pälvis debüütalbumiga nominatsiooni 2023. aasta Eesti Muusikaauhindadel aasta räppartisti kategoorias. Artist tunnistas, et uue albumi avaldamisega on suur pinge kaasas. „Pinget ja stressi on tohutult. Ma ei mäleta, et mul oleks esimese albumiga nii palju ärevust olnud,“ sõnas ta. „Väga palju tööd on nähtud, väga palju raha on läinud selle alla. Ja ootused on muidugi suured. Tahaks, et see ületaks eelmist albumit.“