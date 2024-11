VIDEO | Prints Harry reklaamklipp pahandas vaatajaid: vandumine ei sobi sulle, kui sul on tiitel ja oled 40

Mõned päevad tagasi ilmus sotsiaalmeediasse reklaamklipp veteranidele pühendatud heategevusorganisatsioonile Invictus Games, mis on prints Harry loodud. Videos kujutatakse teda tätoveerimissalongis ja sinivereline ootab tätoveerija järgi. Videos on Harry jõudnud salongi enne tätoveerijat ja vestleb seal veidikene ühe teise tätoveerijaga, kes lubab talle, et peagi on õige inimene kohal. Siis saabubki kohale Harry tätoveerija. Selleks on Ameerika Ühendriikide muusikaline täht Jelly Roll, kelle suur fänn Harry on.