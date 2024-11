Avalikkuse eest kadunud Alo Murutar viibib haiglas. „Mind viidi paariks päevaks kunstlikusse koomasse“

„Haiglas igatahes avastati, et mul on üle keha viis abstsessi. Tegelikult ei saa öelda, palju neid oli, sest kogu selgroog oli alt ülesse mädakoldeid täis,“ meenutas Alo möödunud suve, mil ta haiglasse sattus. Ta vajas kirurgilist lähenemist. „Mind viidi selleks ajaks, paariks päevaks, kunstlikusse koomasse, nii otsas olin.“

Alo Murutar oli Kati Saara Murutariga 22 aastat abielus, nende abielu purunes aastal 2009. Alol ja Katil on viis ühist last. Nende poeg Richard on telesaate „Ajujaht“ võitja. Keskmine tütar Brigita osales lauljana kümme aastat tagasi Eesti Laulu konkursil. Noorem tütar Maria Indira on tiktokker.