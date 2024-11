„Ma ei räägi Gethelile, keda ma sebin või kellega flirdin ja ta ei räägi vastu ka.“ Milline läbisaamine on Lauri Pedajal ja Gethelil pärast lahkuminekut?

Eelmise aasta lõpus sattus Lauri Pedaja suurde skandaali, kui ilmnes, et ta on alaealistele tüdrukutele sotsiaalmeedias ebasündsaid kirju saatnud. Lauri võttis süü omaks ja vabandas avalikult. Vahetult pärast skandaali selgus, et Lauri ja tema abikaasa Getheli teed on lahku läinud, kuid Getheli sõnul tehti otsus juba enne skandaali puhkemist.