VIDEO | „Fangirl moment.“ Grete Kuld lasi oma kaunil häälel koos kunagise eurolauljaga tele-eetris kõlada

Enne loo eetrisse minemist andis Grete oma Instagrami story’des jälgijatele teada, et on väga elevil ning Robiniga koos esinemine oli tema jaoks kui tõeline „fangirl (fännitüdruku - toim) moment“.

Samuti esitas Grete kevade lõpus „Kolmekas“ Roxette’i surematu hitti „It Must Have Been Love“, mis sai nii kanali sotsiaalmeediakontol kui ka YouTube’is hulgaliselt positiivset tagasisidet. „Tõeliselt imeline,“ ahhetas toona üks kommenteerijatest. „Esimene laul, mida ma Grete esituses kuulen, ja see on juba teist päeva korduse peal,“ lausus teine.