FOTOD | Särav seltskond! Näitleja Elisabet Reinsalu esitles Kadriorus debüütraamatut „Annely Peebo. Minu muinaslugu muusikas“

Sel nädalal jõuab kõigi raamatusõpradeni näitleja Elisabet Reinsalu debüütraamat „Annely Peebo. Minu muinaslugu muusikas“. See on ooperiprimadonna Annely Peebo inspireeriv karjäärilugu, mis viib meid koos temaga rahvusvahelise ooperimaailma sisemusse. Elisabet Reinsalu sõnul oli tal soov kirjutada raamat, mida tal ka endal oleks huvitav lugeda.

Lugu Annely Peebost on tõeline muinaslugu sellest, kuidas üks Võhmast pärit eesti tüdruk leidis endas tahet, julgust ning töökust murda läbi esiridadesse maailma ooperilavadel. Nagu Annely ise ütleb: „See raamat on minu lugu, aga ka kutse teile, kallid lugejad: uskuge endasse ja oma võimetesse, olge julged ja järgige oma kirge. Loodan, et mu lugu inspireerib teid, annab lootust ning tuletab meelde, et igaühes meist on jõudu oma unistused ellu viia.“