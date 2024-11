Tiit Sukk on kihlunud, kuid abielu peab veel ootama. „Tõend abiellumise kohta on oluline, aga veel parem oleks saada selleks sõprade heakskiit“

Tiit Sukk kohtus oma kallimaga Viinistul rannas. Toona valmistas ta ette etendust „Põrguvärk“. „Ma ütlesin kolleegidele, et tean siin lähedal üht ägedat randa – lähme sinna! Tol korral, kui Eliis-Bethi kohtasin, sattusime randa Margus Prangeliga. Ütlesin Prangelile, et vaata, kui ilus tüdruk seal eemal seisab. Prangel ütles, et mine ja kutsu ta võrkpalli mängima. Mina ei julgenud, aga Prangel läks ja kutsus ta ja – edasine on juba ajalugu,“ meenutas ta.

Sukk tunnustas, et kallima kätt on ta juba palunud, kuid abieluni nad veel jõudnud ei ole. „Me vahepeal mõtlesime ka sellele, aga siis – kujutad sa ette! – jäi kõik jälle raha taha. Kui see teemaks tuli, oli meil ka uus kodu teemaks. Ja siis saad juba isegi aru, mida eelistada. Uus kodu vajas ka sisustamist,“ selgitas ta. „Mõtlesime, et ei ole meil niimoodi ka midagi häda ja... Kätt ma olen tegelikult juba palunud ja sõrmus on Eliis-Bethil sõrmes – see on meil tehtud.“

Niisama abielu registreerida Sukk ei soovi – ta eelistaks abielludes ka koos sõpradega korraliku peo maha pidada. „Sellepärast meil jäigi see tegemata, et leidsime, et meie niimoodi ei taha. Me tahaks pulma teha nii, et see oleks sõpradele. Tõend abiellumise kohta on kindlasti oluline, aga veel parem oleks saada selleks ka sõprade heakskiit. Nii et võiks pidu olla. (Muheleb.) Vaatame – paarikümne aasta pärast siis...“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada