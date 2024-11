Rootsi kolinud Stig Rästa: meil on hirm, et varsti räägivad lapsed omavahel nii, et meie aru ei saa

Muusik rääkis, et nad kasutavad Rootsis ühistransporti rohkem kui kunagi varem ning lapsed käivad kooli metroo või bussiga. Ta lisas, et Rootsis juba on nii, et esimesena on jalakäijatele mugavus tagatud, siis tulevad ratturid ja ühistransport ning siis alles autod, mille parkimine on üsna kallis. Rästa sõnas, et autodele vaadatakse isegi veidi viltu, kuid Eestist kaasa tulnud harjumus igale poole autoga minna, ei ole kerge kaduma.