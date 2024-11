Guido Kangur 45-aastaselt isaks saamisest: ma olin peaaegu leppinud sellega, et minul ei ole lapsi

„Ma olin peaaegu leppinud sellega, et minul ei ole lapsi,“ rääkis 45-aastaselt isaks saanud Guido Kangur (68). Näitleja kohtus oma laste ema Pille Lukiniga siis, kui tal oli veel eelmine elukaaslane. „Mul oli eelmine elu veel. Ma teadsin väga hästi, kui haiget ma teen ja kui valus see on. Kui ma lapsi vaatan, siis ma mõtlen, et äkki ma olen lunastatud juba,“ lausus näitleja.

„Püüdsin rääkida nii rahulikult kui oskasin, et nüüd on see elu läbi saanud ja mul on uus armastus. Peale seda tulid ka lapsed, keda mul ei olnud. Olin juba leppinud, et minul ei ole lapsi, et ju mu tee on selline,“ täpsustas Kangur, kes oli ja on isaduse ja oma kahe lapse üle äärmiselt uhke.

Guido rääkis, et on laste kasvatamisel püüdnud olla toetav ja mitte midagi peale suruda. Guido tütar Anna Aurelia meenutas lapsepõlve, et isa on tõepoolest pigem rahulik ja leplik olnud, ema aga veidi nõudlikum. Tasakaalus pereelu on suunanud lapsed endale meelepärasega tegelema. Loomingulises keskkonnas kasvamine on neile külge jäänud – anna Aurelia õpib produtsendiks, poeg Karl Artur aga fotograafiat.

