KLÕPS | Tuline fänn! nublu väisas kaaskonnaga Eesti-Poola korvpallimängu

Kroonikale ei jäänud märkamata Jami vanu pilte ja videoid vaadates, et üks lauljatest sarnaneb vägagi praeguse kuumima kodumaise räpistaari nubluga.

nublu ja Mattiseni sarnasus tuli jutuks ka „Kolmeka“ avasaates septembri keskel. „Ma vaatasin, et TikTokis keegi küsis mingi Jami postituse all, et Mihkel, kas sa oled nublu isa?“ meenutas Mattisen saates lõbusalt.