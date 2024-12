Miljonivaatega katusekorter Tallinna kesklinnas. Hanna Martinson armastab kodus värve ja vimkasid

Sammun Balti jaama turust üle tee asuvasse korterelamusse, mille ülemisel korrusel Hanna elab. Ilm on novembrikuule omaselt hall. Roosat litterpluusi kandva Hanna energia nakatab sekundiga. Ta on pannud lauale värvilised tassikoogid ja pilkupüüdva disainiga kohvitassid. Esimesena märkan köögis suurt akent, kust on otsevaade Stenbocki majale. Hanna sõnul maandab vaade Toompeale teda pärast pikka päeva ja teisalt meeldib talle tunne, et Tallinna südalinn on justkui peo peal.