„Kuldvillak“ sai uue tšempioni! Viljaril õnnestus tiitel saada lausa kolmandat korda

Viljar rääkis saates, et saate võit tähendaks talle seda, et ta saaks „Kuldvillaku“ kolmekordseks tšempioniks. Saatejuht uuris, kas Viljarit tuntakse juba tänava peal või poes piimaletis ära. „See läheb mööda õnneks,“ vastas ta küsimusele. Oma võidufondiga on tal plaanis minna Kariibi mere kruiisile, kus ta ka varemgi käinud on. Ühtegi saart ta uuesti külastada ei sooviks, pigem huvitavad teda need saared ja paigad, kus ta veel käinud ei ole. Näiteks on tal jäänud käimata Bahama saared.