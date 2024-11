„Pettus igal pool, miks küll?“ Näosaate fännid on edasi pääsenud finalistide suhtes kriitilised

TV3 hittsaade „Su nägu kõlab tuttavalt“ on sel sügisel kütnud kirgi pea iganädalaselt. Kriitikanooled on tabanud erinevaid kohtunikke, kelle sõnavõtte on peetud sel hooajal liigagi teravateks. Samuti on jäänud paljudele vaatajatele mõistmatuks see, kuidas kohtunikud teatud artiste ei tea või miks nad just nii vähe punkte mõnele osalisele on andnud.