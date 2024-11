Marii Karell ei eksinud! Pressinõukogu mõistis „Laseri“ saatelõigu Tomas Legrantist õigeks

Skandaalne kirjanik esitas 26. septembril pressinõukogusse kaebuse seoses 17. septembril TV3 eetrisse läinud „Laseri“ saate osas. Legrant kaebas pressinõukogule, et saates esitati tema kohta etteheiteid ja väiteid, mille puhul ei olnud kontrollitud nende usaldusväärsust ega tõele vastavust. „Kaebaja leiab, et saates esitatud ebaõigete väidete põhjal temast loodud kuvand on laiemale vaatajaskonnale eksitav ning ta nime asjatult mustav. Kaebaja märkis, et saatejuhi väited ei vasta tegelikkusele. Kaebaja leiab, et saatejuht mustab teda saates tahtlikult ja teadlikult ning on püüdnud luua temast mulje kui petturist, valelikust inimesest ja kelmist. Kaebaja ei ole rahul, et saates ei ole arvesse võetud tema esitatud infot, mis lükkaks valeväited ümber,“ seisab meedialiidu veebilehel Legranti kaebuse sisu.