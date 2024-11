ARMAS KLÕPS | Anett Kontaveit reisis pisipojaga välismaale: Leon eelistab uinakuid Hispaanias

Kui tavaliselt möödub esimene kuu pisikese beebi kõrval rahulikus rütmis, siis Anett on nende nädalate jooksul esitlenud tema elust rääkivat dokumentaalfilmi ning andnud selle raames ka põhjaliku intervjuu „Pealtnägijale“. Nüüd on Anett reisinud koos pojaga välismaale ja jagab toredaid kaadreid oma sotsiaalmeedias.

Esmaspäeval avaldas ta oma Instagrami kontol pildi, kus poseerib koos pojaga. Väike Leon on vankris ja paistab magavat. Tema emal on seljas hallikas kampsun, sinised teksad ja päikeseprillid. Anetti foto taustal on näha sinist taevast, kauneid mägesid ja merevaadet. „Leon eelistab uinakuid Hispaanias,“ kirjutas Anett oma pildikese juurde ja muigas selle üle.