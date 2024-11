Tipust nulli. Kas BSH ja Zevakini aeg sai juba läbi?

On ju tegelikult teada, et ei Hunt ega ka Zevakin ole kuskile kadunud. Nad figureerivad pea igal nädalal seltskonnameedias. Ühel neist oli sel suvel oma tõsielusaade, teine osales kevadel TV3 suursaates „Maskis laulja“. Zevakini YouTube’i kanalit on viimastel kuudel vaadatud sadu tuhandeid kordi. Hunti jälgib Instagramis endiselt üle 119 000 kasutaja.