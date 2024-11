Lahutuse südantlõhestav tagajärg: Brad Pitti vanemad pole oma lapselapsi aastaid näinud

Angelina Joliel on eksabikaasa Brad Pittiga kuus last: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) ning kaksikud Knox ja Vivienne (16). Nende pikk kohtulahing on lastele karmilt mõjunud ja mõjutanud näitlejapaari võsukeste suhteid oma vanavanematega.