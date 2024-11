Kas inimesed on otsa saanud? „Kuldvillaku“ ja „15 küsimuse“ produtsent selgitab, miks on pidevalt eetris samad näod

Pühapäeva õhtul krooniti „Kuldvillaku“ uus tšempion. Tegelikult on tegemist juba „vana“ tšempioniga, sest ta võitis selle tiitli juba kolmandat korda. Kas telemälumängudes osalejad on Eestis otsa saanud, et samad näod juba mitmendat ringi teleekraanil figureerivad?