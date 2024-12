Tõeline poissmeestekas. Jaagup Tuisk elab modernses loftis: õnneks mul naabreid pole!

Kuna Jaagup oli terve oma senise elu elanud Tallinna linnapiiril asuvas rahulikus ja peresõbralikus Laagris, otsustas ta esimese kodu soetada linnaosasse, kus käib elu 24 tundi ööpäevas. „Mulle on lofti-stiil alati väga meeldinud. Samuti võlus mind, et Volta kvartal asub Kalamaja naabruses. Autoga sõidab siit kesklinna viie minutiga - kõik on käe-jala juures,“ kiidab Jaagup.