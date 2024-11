VÕRDLE | „Pean magama kaelapadjaga selili nagu muumia.“ Püstijalakoomik Ardo Asperk käis Portugalis juukseid siirdamas

Koomik Ardo Asperk sõnab sotsiaalmeedias, et ta jäi niivõrd kiilaks, et pidi riigist lahkuma. „Lendasin Eestist kaugele kaunisse Porto linna Portugali põhjaosas, ning seal omakorda rändasid tuhanded juuksekarvad mu kuklalt mu otsaette. Loodan, et neile meeldib nende uus kodu! Vaade on kindlasti parem!“ kirjeldas Ardo fotode all, kus näitab, milline ta juuksepiir enne oli ja milline see peale juuste siirdamist välja näeb.