Koomik Mikael Meema alustab oma taskusaadet. Fännid mures: mis saab podcast’ist „Tussisööjad“?

Püstijalakoomik Mikael Meema teatas eile oma Instagrami kontol, et alustab põnevat ettevõtmist. Nimelt on peagi kuulatav tema uus taskusaade „Mikael ja mikker“. „See on see, mida rahvas tahtis. See on see, mida turg nõudis,“ selgitas ta uue podcasti loomise plaani. Igas osas peaks Meemal olema ka külaline.