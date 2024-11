Glittermeik ja bingo ühes! Kultuuripealinna „Eatu pidu“ soojendab üles mälestused ja puusad

„Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta algas jaanuaris lastediskoga. Nii tuli veel pöörasem idee võtta kultuuripealinn kokku elukaare teises otsas ehk koos meie kõige väärikamatega – see on alla 65 keelatud pidu!“ rääkis „Eatu peo“ peakorraldaja, 19-aastane Tartu 2024 noorteprogrammi Extended liige Klaudia Kaasik. „Aga ma ei saanud üle ega ümber ideest minna sinna peole koos enda vanaemaga, seega lõimegi võimaluse ka noortele liitumiseks,“ lisas ta.

Lisaks Kukerpillidele saab esinemas näha erivanuses DJsid, kellest üks on rahvasaadik Irja Lutsar koos Tartu 2024 noorteprogrammi Extended noore DJ VAUga. Sündmuse päevajuhid on TikTokis kuulsaks saanud Mamma ja tema lapselaps Robin.

Peo ettevalmistusel on Klaudia Kaasik teinud koostööd oma 88-aastase vanaema Madli Kaasikuga. „Mulle on eluaeg peod meeldinud! Loodan, et on midagi teistsugust, erinevat ja huvitavat. Loomulikult ootan ka tuttavatega kohtumist,“ ütles ta.