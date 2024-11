„Sa oled ju selline diiva – pirtsutad ja halva iseloomuga...“ Marko Reikop pani Annely Peebo „Ringvaates“ ebamugavasse olukorda

Annely Peebo ja Elisabet Reinsalu tutvusid paar aastat tagasi. Naiste tutvus sai alguse läbi kirjastuse Pilgrim, kui kirjastus Elisabeti poole pöördus ja tegi talle küllaltki ootamatu pakkumise panna kokku inspiratsiooniraamat Annely Peebost. „Eks ma olen ju kirjutanud Edasi.org väljaandesse igakuiseid kolumne ja arvatavasti on need kirjutised ka kellelegi silma jäänud. Mulle on kirjutamine alati meeldinud, olen seda nautinud, aga olen küllaltki arglik ega taha end mitte kuidagimoodi kirjanikuks nimetada,“ on Elisabet varasemalt öelnud.

Metsosopran Annely Peebo sõnas esmaspäevases „Ringvaates“, et Elisabet Reinsaluga kohtudes tundis ta kohe, et näitlejast kiirgab palju positiivset energiat. Nad klapivad omavahel hästi. „Kui me kohtusime, siis me saime mõlemad aru, et oleme selline power-naised ja oleme väga sarnased,“ kirjeldas ooperilaulja.