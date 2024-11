„Ma olen nii vihane.“ Tommy Cash pidi halva ilma ja lennu ärajäämise tõttu tuuri avakontserdi ära jätma

Kell 19 Eesti aja järgi esmaspäeva õhtul tegi Cash oma fännidele teatavaks kurva sõnumi - tol õhtul ta Londonis ei esine. „Oleme alates eilsest (pühapäevast - toim) olnud lennujaamas paigal 15 tundi halva ilma tõttu. Me ei maandu õigel ajal, et jõuda täna õhtul (esmaspäeval - toim) sõule. Ühendkuningriigi karmi keelutunni reegli tõttu ei ole meil lubatud seda hiljem alustada. Esinemine on tühistatud ja me töötame uue kuupäeva leidmise nimel... Ma olen nii vihane,“ kirjutas murtud südamega muusik oma fännidele sotsiaalmeedias.