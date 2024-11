Cher sai šoki: lauljatar avastas sünnitunnistusel tehtud apsaka tõttu oma pärisnime

Lauljanna Cher kirjeldab oma memuaariraamatus „Cher: The Memoir, Part One“, et tal oli aastaid olnud teadmine, et tema pärisnimi on Cherilyn. See kõik muutus, kui ta läks juriidiliselt oma nime muutma ja tahtis ka enda pärisnimeks võtta oma artistinime Cher.

Raamatus kirjutab laulja, et pärast seda, kui tema ema oli ta 1946. aastal ilmale toonud, oli üks haiglaõde pärinud, mis nime ta lapsele on välja valinud. „Mu emal ei olnud õrna aimugi, aga õde käis talle peale. „Lana Turner on mu lemmiknäitlejanna ja tema tütre nimi on Cheryl. Minu ema nimi on Lynda, seega kuidas sobiks Cherilyn?“ oli ta vastanud,“ kirjutab Cher.

Kui lauljanna läks 1970ndatel oma nime muutma ja võttis kasutusele lihtsalt nime Cher, sai ta teada oma pärisnime, vahendab New York Post. „Ma olin šokeeritud, kui sain teada, et mul pärisnimi on Cheryl, ja ma küsisin oma emalt, kas ta teab üldse, mis mu pärisnimi on,“ pajatab artist raamatus.

1979. aastal muutis ta oma täisnimeks Cherilyn Sarkisian LaPiere Bono Allman, lühidalt lihtsalt Cher. Teda on aastate jooksul tuntud ka kui Cher Bono ja Cherilyn Sarkisian La Piere Bono Allman.

Ta on võitnud parima naisosatäitja Oscari filmis („Kuutõbised“), Emmy, 3 Kuldgloobust ja muid auhindu. Ta on soololauljana müünud üle 100 miljoni plaadi üle kogu maailma (lisaks sellele 40 miljonit duetina Sonny & Cher), mis teeb temast ühe edukaima muusiku läbi aegade.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada