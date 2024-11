Harry ja Meghan on töösuhete mõttes lahku läinud: paar väisab üritusi teineteiseta

Oktoobris levisid suuremad kõlakad selle kohta, et Harry ja Meghani läbisaamises pole kõik korras. Väidetavalt olla nende abielus probleemid ja seetõttu väisavad nad üritusi ilma abikaasata. Nende kodukoha ajaleht The Montecito Journal kirjutas oktoobri lõpus, et Harry oli toona käinud Londonis heategevusorganisatsiooni WellChild Awards üritusel ning Meghan väisas ühte üritust Santa Barbaras. Kumbki neist oma teist poolt üritusele kaasa ei võtnud, kirjutas Mirror toona.

Nüüd on taas tiirlemas kõlakad, et Harry ja Meghan on oma tööalastes suhetes lahku läinud. Üks märk sellest oli eelmisel nädal toimunud tänupühaüritus, kus Meghan ilma printsita viibis. Väidetavalt olla Sussexi hertsog ja hertsoginnal tööalane lahusolek ja levivad kuuldused, et nende töösuhe on väga halvas seisus.

See selgitab, miks Harryt ja Meghanit viimastel kuudel on niivõrd palju olnud märgata üritustel üksinda. Kui hertsoginna oli tänupühaüritusel üksinda, siis Harry väisas möödunud nädalal mitmeid üritusi ilma temata. Sündmused puudutasid heategevuslikku organisatsiooni Invictus Games, mille looja Harry on.

Kuu alguses siiski nähti Harryt ja Meghanit koos - nad avaldasid ühise video, mis oli pühendatud veteranipäevale. Toona tunnistas Harry, et paar on oma tööasjadega olnud viimastel nädalatel teelahkmel, vahendab New York Post.

Eelduste kohaselt väisab Sussexi hertsogipaar koos veebruaris Invictus Games heategevuslikke sportmänge, mis sedapuhku toimuvad Kanadas. Mullu Saksamaal toimunud üritusel vihjas Meghan, et järgmistel mängudel võib näha nende lapsi prints Archiet ja printsess Lilibeti.

