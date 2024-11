Elon Muski endine partner ei näinud oma last viis kuud. „Veetsin aasta lukustatuna osariigis, kus on kohutavad õigused emadele“

Grimes (kodanikunimega Claire Elise Boucher) teatas platvormil X, mille omanik on tema endine kaaslane Elon Musk, et näinud vahepeal üht oma lastest lausa viis kuud. Grimes (36) ja Musk (53) võitlesid USAs Texase kohtus umbes aasta aega laste hooldusõiguste eest. Mõni päev tagasi sai kohtuasi lahendi, kuid detaile selle kohta avalikustatud ei ole.

Endisel paaril on pojad X Æ A-Xii (4) ja Techno Mechanicus (2) ning tütar Exa Dark Sideræl (3).

Pole teada, millist last Grimes niivõrd kaua vahepeal ei näinud. Naise sõnul ta seda avaldada ei saa, kuid platvormil X jagas ta järgnevat: „Veetsin aasta lukustatuna lahingus, olles osariigis, kus on kohutavad õigused emadele. Minu Instagrami postitusi ja modellitööd kasutati põhjustena, miks ma ei peaks oma laste hooldusõigusi saama,“ kirjutas Grimes oma postituses.

Tema ütlusest jäi siiski mulje, justkui oleks ta olnud lahutatud ühest oma poegadest. „Kogu selle aja jooksul ei näinud ma üht oma lastest viis kuud. Ja see on ainus, mida ma saan avalikult öelda, kuna suurem osa minu viimaste aastate kogemustest peaks jääma suletud uste taha,“ lisas naine.

Muidu muusikuna tegelenud Grimes tunnistas veel ühele fännile X-is vastates, et ta ei ole viimasel ajal uut muusikat avaldanud, kuna „oht kaotada oma lapsed ja nende eest võideldes pankrotti minna ei soodusta loomingulisi mõtteid“.

Miljardärist Elon Muskil on kokku 12 last kolme naisega. Tal on olnud ka kaks abikaasat, viimase näitlejast abikaasa Talulah Rileyga oli ta lausa kaks korda abielus.