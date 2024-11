Triin Luhats näosaates põlema süüdatud klaverist: me olime peaaegu juba lootust kaotamas

Luhatsi sõnul pakub produtsendi amet nii põnevust kui pinget. Luhats tõi näiteks välja möödunud pühapäeval „Su nägu kõlab tuttavalt“ laval põlema süüdatud klaver. Katrin Pärn vajas seda oma etteaste jaoks, kuid õige klaver ei tahtnud end ilmutada. „Seda oli raske leida, sest sel klaveril olid väga kindlad nõudmised - peab olema tiibklaver, aga mitte see kõige suurem. See ei tohi olla väga kaugel ja olla väga kallis,“ meenutas teleprodutsent.

Luhats jätkas, et pinge püsis õhus kuni laupäeva hommikuni. „Kuskil 7.30 ajal tuli lõpuks sõnum. Me olime peaaegu juba lootust kaotamas. Öeldi, et kuulge, meil on see klaver siin kusagil Tulika tänaval mingisuguse klubi seina peal olemas. Tulge võtke see maha ja viige palun minema,“ rääkis Luhats naerdes.