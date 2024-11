Avaldati vahi all oleva Norra kroonprintsessi poja ja tema kriminaalidest sõprade võikad sõnumid. „Olge ettevaatlikud, ma ei ole naisepeksja“

Norra kroonprintsessi Mette-Mariti vägistamissüüdistustega vahi all istuva poja Marius Borgi (27) sõnumid on lekkinud Norra meediasse. Väljaanne Se og Hør kirjutab, et kroonprintsessi poeg ja tema paadunud kriminaalidest sõbrad naljatlesid Snapchati grupivestluses ebaseaduslike tegude üle, mille eest Marius Borg praegu vahi all on.