„See on tobe! Ma just paar nädalat tagasi otsisin fakte selle kohta.“ Piret Järvis-Milder sattus otse-eetris segadusse

Nii mõnigi küsimus ajas Piretit naerma ja just seetõttu, et alles mõned nädalad tagasi sai just sellist informatsiooni juurde õpitud.

Teist küsimust kuuldes sõnas Piret: „See tobe! Ma just paar nädalat tagasi otsisin aju kohta põnevaid fakte! Püüan praegu meenutada, kas mulle jäi ka see infokild kuskilt silma.“

„Nii on, kaks aastat tagasi see [reisisaade] oli eetris Tai Kuningriigist. „Pea ees vette“ oli saate nimi, aga nüüd muutsime, nüüd on saate nimi „Milderid Marokos“, kõik saavad aru, et ikka Milderid käisid,“ ütles Egert alustuseks.